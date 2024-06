De bewoner van de chalet die vannacht afbrandde in Zutendaal zat vastgekneveld aan de omheining voor de woning. Het slachtoffer, een man van 49 jaar, was gewond. Hij is intussen onderzocht in het universitair ziekenhuis van Leuven. Momenteel zijn er nog geen arrestaties verricht in deze zaak. Het onderzoek wordt verder gezet door de politie CARMA en de federale gerechtelijke politie Limburg.