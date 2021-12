Champions League: Maaseik kan maar 1 set weerstand bieden tegen dominant Ankara

door Tom Kums

In de Champions League volleybal is Greenyard Maaseik gisteren zijn campagne begonnen met een droge 3-0-nederlaag in Ankara. De Maaseikenaren kregen een setbal in de eerste set, maar konden die niet verzilveren. Nadien was het een kat-en-muisspel met de Turkse kampioen. Maaseik heeft tijd genoeg om te herbronnen. Omdat de competitie in het volleybal is opgeschort, is de volgende wedstrijd met inzet pas over 2 weken, opnieuw in de Champions League, thuis tegen Dinamo Moskou.