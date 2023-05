Maar eerst de sport met basketbal. In de halve finale van de Belgische play-offs heeft Limburg United een slechte zaak gedaan tegen de Antwerp Giants. De Limburgers gingen in de eigen Alverberg onderuit met 50-62. Een opvallende uitslag, want 50 punten is een evenaring van het minst aantal gemaakte punten uit de geschiedenis van United. De tussenstand in de best of five halve finale is nu 1-1, de Limburgers zullen morgen in de Lotto Arena uit een ander vaatje moeten tappen.