Chaos, verwarring en politieke rel rond invoering van coronamaatregelen

- De invoering van de nieuwe coronamaatregelen leidt tot chaos, verwarring en een politieke rel. Nadat meer dan 20 Limburgse burgemeesters de maatregelen op eigen houtje vervroegd wilden invoeren, zorgt de federale regering ervoor dat de maatregelen van de Vlaamse regering niet vrijdagvond maar al vandaag ingaan. - De nieuwe coronamaatregelen zijn too little too late. Dat zeggen de Limburgse huisartsen. Ons gezondheidssysteem kraakt in zijn voegen nu steeds meer dokters, verplegers en zorgverleners uitvallen omdat ze zelf ziek of overwerkt zijn.- Niemand wordt door de coronamaatregelen zo hard in zijn vrijheid beperkt als onze jongeren. We vroegen hen zelf wat ze denken van de nieuwe beperkingen.- De coronamaatregelen zijn een mokerslag voor cultuurcentrum de Adelberg in Lommel. Na 16 maanden verbouwen gaat de feestelijke heropening niet door.- En ook Sinterklaas zit in quarantaine. Met de hulp van de Hasseltse winkeliers verstopte de heilige man duizenden virtuele cadeaus in de Limburgse hoofdplaats. Kinderen kunnen die gaan zoeken via een app.