Chocolade wordt duurder door stijgende prijs van cacao

Het distributiecentrum van IKEA in Winterslag pakt uit met een wereldprimeur. Elf drones helpen er voortaan de medewerkers met het zoeken naar producten, de voorraadcontrole of de opmaak van de inventaris. De drones nemen zo tijdrovende en vaak fysiek belastende taken over. IKEA zette in de vestingingen al drones in na sluitingstijd, maar in het distributiecentrum in Winterslag werken drone en mens nu voor het eerst simultaan samen.