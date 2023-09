Onder het motto "Iedereen advocaat voor het klimaat" werd vandaag op vier verschillende locaties in Limburg actie gevoerd voor de klimaatzaak. Dit is een burgeractie die de verschillende Belgische overheden via de rechtbank wil dwingen hun internationale klimaatbeloftes na te komen. De vier Belgische overheden werden al in 2021 veroordeeld wegens het schenden van de mensenrechten door nalatig klimaatbeleid, maar deden niets met dat vonnis. Daarom start nu op 14 september de beroepsprocedure in de rechtbank.