Cijfers toerisme: Limburgse vakantiehuizen populair, dramatische cijfers voor hotels

De eerste cursisten van de postgraduaat opleiding 'Drones Business Architect' hebben vandaag hun diploma gekregen. De opleiding werd vorig jaar door hogeschool PXL en de Provincie Limburg in het leven geroepen omdat ze geloven dat drones in de toekomst een grote rol zullen spelen in ons dagelijks leven. In de opleiding leren de cursisten de technische specificaties en de besturing van een drone, ook werken ze nauw samen met enkele bedrijven om te bekijken hoe drones ingeschakeld kunnen worden in hun werking. We kregen alvast een voorsmaakje tijdens de diploma-uitreiking op Droneport in Sint-Truiden.