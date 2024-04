Cipiers staken opnieuw tegen overbevolking gevangenissen

door Dirk Billion

Het personeel van de gevangenis in Hasselt staakt vandaag opnieuw. Het is een nationale actie die provinciaal één dag per week wordt uitgerold. En vandaag was dus Limburg aan de beurt. De gouverneur moest - in tegenstelling tot vorige stakingen - geen personeel opvorderen omdat er genoeg werkwilligen waren. De vraag is hoe lang de minister van justitie Paul Van Tigchelt en de vakbonden elkaar blijven negeren. Het overleg zit niet muurvast, het is er gewoon niet meer. Cipiers klagen de overbevolking aan, de minister antwoordt met een verscherping van de minimale bezetting.