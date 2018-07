Cipiersstaking, Trump en WK: politie LRH heeft er geen agenten voor

*De politiezone Limburg Regio Hoofdstad kreunt onder de werkdruk en schrapt noodgedwongen politietaken. Alle beschikbare agentschappen worden ingezet voor het WK-voetbal, de cipierstaking en de komst van Trump. *De WK-gekte neemt steeds vreemdere vormen aan. In Sint-Truiden is een scheven Eiffeltoren gesignaleerd. De Fransen moeten morgen voor de bijl en dan lonkt de finale. Iedereen wil naar Rusland, merken ook de reisbureaus. *Thibaut Courtois is goed op weg om de beste doelman van het WK te worden. Volgens keeperstrainer Guy Martens kan Courtois beter worden dan Buffon en Neuer. *De nationale handbaldames zullen tot 2023 al hun trainingen en interlands afwerken in Hasselt. *En wie nog een aangenaam tijdverdrijf zoekt voor deze vakantie, kan terecht in Houthalen-Helchteren voor een megapuzzel.