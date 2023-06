Circuit Zolder bestaat 60 jaar

Nicola Philippaerts boekte vorige week de meest prestigieuze overwinning uit zijn carrière. Hij won de gerenommeerde Grote Prijs van La Baule in Frankrijk. Met Katanga van het Dingeshof beschikt Philippaerts opnieuw over een paard waarmee hij voor de prijzen kan rijden. De Grote Prijs van Aken volgende week staat dan ook met stip genoteerd in zijn agenda. Dit weekend was Philippaerts terug even in het land. De ruiter uit Oudsbergen tekende present op de internationale viersterrenjumping in het Sentower Park, vlak om de hoek. Tom Kums zocht hem op.