Climate Express houdt halt in Hasselt

Halloweentochten op Allerheiligen zijn een blijver in Limburg. In heel wat gemeenten zijn er ook dit jaar weer spannende wandelingen in het donker. En onderweg kan je genieten van pompoensoep of jenever. Ook de inwoners van Kuringen hebben voor het eerst een eigen Halloweentocht georganiseerd. Ze deden dat op de Hei. En de eerste editie was meteen een succes met 300 deelnemers.