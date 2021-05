Het EK komt eraan! Dat wil zeggen dat ook het TVL-programma Christiaens & Company binnenkort weer van start gaat. En daarom zijn we nog op zoek naar hevige supporters in Limburg. Kom jij uit één van de EK-landen? En supporter jij voor je thuisploeg? Of voor de Rode Duivels? Of beiden? Dan zijn wij op zoek naar jou! Voor ons EK-programma Christiaens & Company gaan we in Limburg op zoek naar alle nationaliteiten van de deelnemende EK-landen. Ben of ken jij iemand die afkomstig is uit één van de onderstaande landen, stuur dan een mail met je naam, adres en telefoonnummer naar sportcafe@tvl.be. En wie weet komen we dan tijdens het EK wel een leuke reportage maken.Wales Finland Hongarije Slowakije Schotland Oekraïne Denemarken Oostenrijk Kroatië Zwitserland Nederland Engeland Frankrijk