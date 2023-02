Clubicoon Pierre Denier is mascotte van eigen spel Monopoly Racing Genk

Stoeterij Danielle Joosten gelegen in Maaseik mag zich voor 3 jaar de trotste eigenaar noemen van het Equilabel. Het label is een kwaliteitsstandaard voor maneges en pensionstallen gelegen in Vlaanderen. Het biedt de mogelijkheid aan goed werkende bedrijven om zich op positieve wijze te onderscheiden. De evaluatie gebeurt door evaluatoren aangesteld door Paardenpunt Vlaanderen. Stoeterij Danielle Joosten ligt midden in het natuurgebied van de Hoge Kempen. De pensionstalling kenmerkt zich door rust, regelmaat en ruimte. Alle paarden komen dagelijks buiten in de paddocks of op de weide, waardoor het sociale contact tussen de paarden gewaarborgd is. Het welzijn en de gezondheid van de paarden staat altijd voorop. Er is veel kennis en kunde op het gebied van de (dressuur)sport aanwezig. Danielle Joosten is Zware Tour amazone en heeft bovendien, naast haar instructeursopleiding HI4 Orun bij de KNHS, een opleiding tot coach afgerond. Daarnaast is ze een veelgevraagd jurylid.