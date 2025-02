Een bestuurder van 12 jaar oud is gisterenavond aangehouden na een dolle achtervolging van Hasselt tot het Nederlandse Knegsel. De jongen zou zeker een uur hebben rondgereden. Onderweg zouden verschillende auto’s beschadigd zijn geraakt, maar er vielen geen gewonden. Veel informatie is er voorlopig nog niet over de achtervolging, die rond 18.30 uur eindigde. De jongen zou alleszins vertrokken zijn vanuit Hasselt. Hij reed richting Noord-Limburg, waar hij werd achternagezeten door de politie Lommel. Toen de joyrider in Valkenswaard de grens overstak, hebben Nederlandse politieagenten de achtervolging ingezet. In Knegsel, in de buurt van Eindhoven, werd hij uiteindelijk klemgereden. De jongen is aangehouden. De politie Cranendonck en Heeze-Leende heeft intussen ook beelden van de klemgereden wagen gedeeld op sociale media:View this post on Instagram A post shared by Politie Cranendonck Heeze-Leende (@politie_cranendonckheezeleende)