Code Oranje boezemt Herk-de-Stad, Halen en de hele Demervallei angst in

Door de klimaatopwarming zullen we in de toekomst meer klimaatdoden krijgen. Als de zondvloed van vorige week een gevolg is van de klimaatopwarming, dan zijn de dodelijke slachtoffers ervan ook klimaatdoden. "Maar dat fenomeen is lang niet nieuw in ons land," zegt professor Tim Nawrot van de UHasselt. Alleen al aan de hittegolven sterven er in België zo'n 125 mensen per jaar. "Natuurlijk moeten we volop inzetten om de opwarming af te remmen," zegt Nawrot, "maar we moeten ook beseffen dat we steeds vaker met extreme weersomstandigheden te maken zullen krijgen, en ons daartegen wapenen."