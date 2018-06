Code Oranje in Limburgse natuurgebieden

- Een zware brand in Peer verwoest een bedrijfshal volledig. Vier bedrijven gaan in rook op. - De situatie rond de kankerverwekkende Chroom-6 verf die in verschillende Limburgse kazernes gebruikt werd, is ernstiger dan verwacht. Dat zegt Kamerlid Raf Terwingen. - Het grondverwerkend bedrijf Baldewijns verhuist van Hasselt naar Beringen. Het gaat om een investering van 10 miljoen euro. Op termijn komen er 40 nieuwe jobs. - En in Lommel is de Mona Lisa van de glaskunst aangekomen. Het gaat om een glazen jurk die nog nooit eerder in Europa te zien was.