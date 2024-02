Code oranje: vanavond rukwinden tot 120 km per uur in Limburg

De speciale eenheden van de politie hebben deze ochtend een man overmeesterd in de Kleine Hemmenweg in Zonhoven. Politie LRH had rond 5 uur vanmorgen de weg afgelosten voor het verkeer. Een tiental gewapende agenten in speciale uitruisting hadden zich opgesteld aan een woning. De interventie kaderde in de privésfeer. De man die er verscholen zat is overmeesterd. Volgens de buren had de man een wapen. In de straat hielden de medische hulpdiensten zich paraat voor het geval er gewonden zouden vallen bij de interventie. Het huis waar het zich afspeelde ligt op 150 meter van het Sint-Jan Berchmansinstituut. De school bleef de hele tijd bereikbaar. Later meer in het TVL Nieuws om 12u30.