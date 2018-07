Colombiaan Jhon Lucumi is laatste aanwinst van Racing Genk

De Rode Duivels mogen dan geen wereldkampioen zijn geworden, één Belg is wel in de prijzen gevallen. Bilzenaar Thibaut Courtois is door de FIFA verkozen tot beste doelman van dit WK. De 26-jarige Courtois komt zo naast ex-doelmannen als Jean-Marie Pfaff en Michel Preud'Homme te staan die dezelfde eer te beurt vielen. Courtois vierde zijn titel gisterenavond in zijn thuisstad Bilzen.