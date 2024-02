Wie van Irish Whiskey houdt moest vandaag niet ver reizen, want in Kinrooi werd vandaag de eerste editie van Whiskey Wonderland georganisseerd door liefhebber Gunther Moonen. Met het evenement wil de organisatie meer informatie geven rond het Ierse landsproduct om de passie met de Limburgers hier te delen. Daarvoor liet Moonen 16 standhouders de Noordzee overvliegen om hun Whiskey hier te presenteren. De markt voor Ierse whiskey is nog klein in België, waardoor het evenement in ons land en daarbuiten vrij uniek is in zijn soort.