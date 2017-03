Colruyt dient klacht in tegen 3 broers die proberen te overnachten in winkel in Helchteren

Het is een zwarte dag in het verkeer. Bij ongevallen in Riemst en Herk-de-Stad komt telkens één automobilist om het leven. In Tongeren raakt een motorrijder levensgevaarlijk gewond. In Hasselt wordt een kind van het zebrapad gemaaid en in Borgloon is een man kritiek nadat hij op zijn fiets werd aangereden door een auto. De federale gerechtelijke politie rolt vijf cannabisplantages op bij invallen in negen Limburgse gemeenten. TV Limburg kan de hele anti-drugsoperatie met codenaam Cleanhouse volgen van dichtbij.Het klooster in Opgrimbie is illegaal gebouwd. Er zijn opnieuw problemen bij de mogelijke regularisering. De zusters wonen onwettig op het terrein dat hen geschonken is na de dood van Koning Boudewijn.En we gaan live naar Genk dat vanavond een historische kans kan grijpen op een ticket voor de kwartfinale van de Europa League.