Combitickets Pukkelpop na eerste weekend al uitverkocht

Kunstenaarscollectief Semper Arte opent een nieuwe expo naar aanleiding van het Ensorjaar. De wereldberoemde kunstenaar James Ensor is in 2024 75 jaar geleden overleden. Daarom werkt de groep rond het thema 'Maskers en Portretten'. Door met een grote groep te exposeren, hoopt het collectief kansen te bieden aan beginnende kunstenaars. De expo is nog te bezoeken tot 24 maart in Cultureel Centrum GC De Kroon in Bocholt.