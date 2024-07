Comeback voor Jago Geerts en revanche voor Liam Everts in Lommelse wk-manche

door Wout Hermans

Eerst trekken we naar de Balendijk in Lommel, want daar strijkt dit weekend opnieuw de top van de motorcrosswereld neer voor de veertiende wk-manche van het seizoen. Daarbij is het natuurlijk vooral uitkijken naar de prestaties van Liam Everts en Jago Geerts in de MX2-klasse. Geerts won vorig weekend zijn 21e GP in Tsjechië en is titelverdediger in Lommel. Maar ook Everts wil morgen een goede prestatie neerzetten voor eigen volk.