'Conflict in Midden-Oosten is gevaarlijker dan de oorlog in Oekraïne'

door Luc Moons

Wat nu gebeurt in het Midden-Oosten, is potentieel veel gevaarlijker dan de oorlog in Oekraïne. Dat zegt de Limburgse militaire expert en voormalig kolonel Roger Housen. Als het conflict lang aansleept - en daar ziet het wel naar uit - kan het leiden tot etnische spanningen tussen de Arabische en de Joodse gemeenschappen en daarom roept Housen onze politici op om vandaag al een bemiddelende rol op te spelen. Daarnaast zullen de olieprijzen blijven stijgen en moeten we in Europa rekening houden met een nieuwe stroom vluchtelingen. Uiteindelijk, zegt Housen, komt de inval van Hamas Poetin in het Kremlin goed uit en zal de invloed van het Westen op wereldvlak alleen maar verder tanen.