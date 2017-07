Confrontatie familie vermoorde Luana en ex-vriend loopt uit de hand

Op de Ford-site in Genk zijn in het afgelopen weekend koperdieven aan het werk geweest. Politie CARMA kon drie verdachten vatten. Zaterdagavond liepen bij Politie CARMA verschillende meldingen binnen over verdachte personen op de voormalige Ford-terreinen. De politie snelde met alle beschikbare ploegen ter plaatse. De dieven hadden zich via een gat in de omheining toegang tot het terrein verschaft. Op de locatie was een transpalet en een rol koperdraad achtergelaten. In de fabriekshallen trof de politie een gestolen bestelwagen met Nederlandse nummerplaat aan. Rond 3 uur ’s nacht merkte de patrouille opnieuw beweging op het terrein. De agenten konden de wagen onderscheppen. De drie inzittenden, allen Roemenen, werden gearresteerd.