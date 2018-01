Congolees riskeert 20 jaar cel voor moord op zijn vrouw in Tongeren

Het parket van Limburg heeft vorig jaar op 13 festivals in onze provincie bijna 600 minnelijke schikkingen uitgedeeld aan personen die een gebruikershoeveelheid drugs bij zich hadden. Dat is een verdubbeling in vergelijking met 2016. Iemand die gepakt wordt voor drugsbezit kan zijn of haar boete meteen betalen via de bankterminal, of later met een klassieke overschrijving. Het uiteindelijke doel van het parket is om op alle Limburgse festivals dit drugsbeleid te hanteren.