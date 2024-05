Conner Rousseau-effect laat zich voelen in de peilingen

* Twee hoofdbeklaagden zijn veroordeeld tot zeven jaar gevangenis voor helpdeskfraude. De rechter beveelt hun onmiddellijke aanhouding. Alleen zijn ze spoorloos. De vraag is of ze ooit in de cel zullen belanden. Hun slachtoffers waren weerloze, oude van dagen.* In heel de provincie heeft de politie controles gehouden op getunede auto's. Die zijn vaak niet in orde met de regels en rijden rond zonder keuring.* Na 20 jaar cd&v op Welzijn is het tijd voor een minister van een andere partij. Dat vindt Groen. In de Stoute Stelling gaan Nawal Farih en Dirk Opsteyn met elkaar in de clinch over betaalbare kinderopvang.* Tenneco bouwt al 60 jaar schokdempers in Sint-Truiden.* En STVV-trainer Thorsten Fink lijkt op weg naar Racing Genk. Of verrast hij toch nog? Fink zegt dat hij na het weekend zijn beslissing bekend maakt.