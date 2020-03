Corda Campus lanceert nieuw systeem van intelligent parkeren

- Het coronavirus blijft zich verspreiden. Het ziekenhuis in Sint-Truiden bouwt de activiteiten af. 25 artsen en medewerkers zitten thuis in afzondering.- De Limburgse woonzorgcentra zijn paraat, mocht het virus uitbreken binnen de muren van de rusthuizen. Immadi in Hasselt deed al ervaring op in 2014 met het norovirus. De directie getuigt.- In Italië, waar de Truiense Britt Herbots volleybalt, is er paniek. Er is veel onduidelijkheid, mogeliljk zit de competitie er voor dit jaar al op. - En we hebben spectaculaire beelden van de Limburgse F-16's die vertrokken zijn om het luchtruim in de Baltische staten te beschermen tegen de Russen.