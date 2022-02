Corona-afwezigheid op Limburgse werkvloer bereikt piek

Gemiddeld 8% van de medewerkers in een Limburgse onderneming is afwezig door een coronabesmetting of een quarantaine. Dat is het hoogste peil sinds de start van de maandelijkse enquêtes van Voka – Kamer van Koophandel Limburg. In januari van dit jaar bedroeg het gemiddeld aantal afwezigen nog 6%.

In niet-coronatijden ligt de afwezigheid op 2 procent, dat is dus nu maal vier. "We zien ook dat in bijna de helft van de Limburgse bedrijven de regels rond ziektebriefjes en quarantaine-attesten niet correct worden opgevolgd", zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. "Werkgevers worden zo nodeloos op kosten gejaagd. Dat moet stoppen."



Personeelsuitval piekt

De personeelsuitval op het werk piekt in Limburg. Waar vorige maand nog gemiddeld zes procent van de medewerkers afwezig was door corona of quarantaine is dat nu gemiddeld acht procent. 35 procent van de ondernemingen zag hierdoor de productie of dienstverlening de afgelopen maand dalen van 5 tot 20 procent. "De Limburgse ondernemers en hun medewerkers stellen alles in het werk om de continuïteit te garanderen", zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

"We stellen echter vast dat in bijna de helft van de bedrijven nog geen noodplan actief is. Wij roepen op om hier werk van te maken. Bedrijven in Limburg kunnen ook beroep doen op de flexibele inzet van extra personeelskrachten die is afgesproken door de federale regering."

Misbruik ziektebriefje

De enquête bevestigt ook de signalen die Voka – KvK Limburg opving over onregelmatigheden met het gebruik van het ziektebriefje. Wie zich in quarantaine bevindt, moet een quarantaine-attest bezorgen aan zijn werkgever. Met een quarantaine-attest heeft de medewerker recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering, maar niet op gewaarborgd loon bij ziekte. In bijna de helft van de Limburgse bedrijven worden de regels echter niet correct opgevolgd.

"We roepen werkgevers, werknemers en artsen op om de regels rond quarantaine-attesten correct toe te passen. Enkel wie zelf ziek is, heeft recht op een ziektebriefje. De anderen kunnen beroep doen op de tijdelijke werkloosheid. Het misbruik van de ziektebriefjes moet dringend stoppen. De werkgevers zijn nu twee keer de dupe: ze missen hun personeelsleden met alle problemen van dien en ze moeten het loon van die medewerkers doorbetalen", besluit Johann Leten.