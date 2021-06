Corona zorgt voor enorme achterstand bij verkoper van tuinmeubelen, Bilzers koppel getuigt

- Familie neemt afscheid van Jürgen Conings. Enkele van hen blijven met vragen zitten en beraden verdere stappen. - Spanning stijgt bij fans Rode Duivels, wedstrijden op een aantal plaatsen te zien op groot scherm. - Herk-de-Stad zamelt boekentasjes in voor kansarme kinderen. - Slechtziende student wil musea toegankelijker maken voor bezoekers met visuele beperking. - Boek Rob Beenders: Mijn Hoorreis voorgesteld. - LABIOMISTA en wijk De Nieuwe Kempen zorgen samen voor interactieve buurtwandeling: 'Hear me, See Me'. - Brouwerij Cornelissen in Opitter maakt van corona een opportuniteit en investeert fors. - Oude skipiste van Genk omgetoverd tot spectaculaire dryslope in Kattevennen. - Olympische kwalificaties voor de paardensport in Peer.