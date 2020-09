Coronacijfers blijven stijgen: gemiddeld 746 nieuwe besmettingen per dag

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in ons land blijft stijgen. Tussen 4 en 10 september is het gemiddeld aantal besmettingen opgelopen tot 681 per dag. Dat is een stijging met 42 procent tegenover de week ervoor. Dat blijkt uit de laatste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Ook het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames is verder gestegen naar 30 per dag. Gisteren lagen er 291 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, waarvan 71 op de afdeling intensieve zorgen. Het aantal overlijdens kent wel een daling, van 3 naar 2 per dag.