Coronacijfers stijgen verder: "Druk op ziekenhuizen neemt toe"

Het gaat nog steeds de slechte kant op met de coronacijfers. In de periode van 9 tot 15 oktober zijn er gemiddeld 7.876 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld, het gaat om een stijging van 79 procent. De coronacijfers stijgen overal in het land, ook in Limburg. Maar in onze provincie gaat de stijging voorlopig het traagst.

Vorige week dinsdag is er een recordaantal van 12.051 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Het gaat om het hoogste aantal besmettingen dat werd vastgesteld op één dag, sinds het begin van de pandemie.

Op dit moment liggen er al 2.485 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, waarvan 412 op de afdeling intensieve zorgen. "De druk op de ziekenhuizen neemt toe," vertelt viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. "Als we geen bijkomende maatregelen hadden genomen, was het te verwachten dat we midden november de maximumcapaciteit op intensieve zorg al zouden bereikt hebben," zegt Van Gucht. "De genomen maatregelen waren dus heel belangrijk, en dienen om de trend te keren".

Van 9 tot 15 oktober overleden gemiddeld 30 coronapatiënten per dag, dat is bijna een verdubbeling (+ 14 per dag) ten op zichte van de week ervoor.