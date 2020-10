- Onze bubbel wordt beperkt naar maximaal drie en cafés moeten dicht om 11 uur. Dat zijn de eerste coronamaatregelen van de nieuwe regering die het overlegcomité zopas heeft bekendgemaakt. Eerder op de dag pleitte expert Geert Molenberghs nog voor nieuwe maatregelen om te voorkomen dat opnieuw dagelijks tientallen mensen sterven aan corona.- Mijn deur staat open voor alle Limburgers. Dat zegt premier Alexander De Croo in zijn eerste televisie-interview met onze redactie. We spraken de premier bij de bevoegdheidsoverdracht van minister van ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir. - In Houthalen-Helchteren belandt een 10-jarige scholiere met haar fiets onder een vrachtwagen. Het meisje wordt in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.- De politie houdt morgen een flitsmarathon vanaf 6 uur.- En het provinciebestuur is op zoek naar ooggetuigen die meer kunnen vertellen over unieke foto's die in Limburg genomen zijn tijdens de tweede wereldoorlog.