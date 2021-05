Coronacrisis zet kersverse ouders onder druk

Limburgers van vreemde origine, zoals de Turken, laten zich vaker in het buitenland vaccineren. Dat is niet zonder risico. Want in Turkije bijvoorbeeld krijgen ze het Chinese vaccin van Sinovac en dat is hier in België niet geldig. Het geeft ook minder bescherming en geeft straks geen recht op het groene certificaat om te reizen of toegangspaspoort voor festivals en evenementen. De Unie van Actieve Verenigingen - de vroegere Turkse Unie is dat - vraagt de erkenning van buitenlandse vaccins in ons land. Maar dat zit er niet onmiddellijk in, zegt Dirk Ramaekers, het hoofd van de vaccinatie in ons land. Hij dringt erop aan dat mensen zich zoveel mogelijk in België laten vaccineren en hun beurt niet laten voorbijgaan.