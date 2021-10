Coronamaatregelen houden Hoeseltse kinderen drie weken thuis van school

Het Belgische Solar Team heeft vandaag de eerste etappe gewonnen van de Solar Challenge in Marokko. Het studententeam van de KU Leuven start daardoor morgen vanuit de eerste positie aan de tweede en langste etappe van de wedstrijd. De zonnewagens rijden dan van Zagora naar het woestijndorp Merzouga, een rit van 548 kilometer en 1.628 hoogtemeters. De Solar Challenge is een wedstrijd voor zonnewagens, die uit vijf etappes bestaat met een totale afstand van 2.500 kilometer. Studententeams van over de hele wereld nemen het van 25 tot 29 oktober tegen elkaar op in een race doorheen de Marokkaanse Sahara en langs de voet van het Atlasgebergte. De lat ligt hoog voor het Belgische team, want met hun vorige zonnewagen werden ze zowel Europees- als wereldkampioen. Succesvolle start De Belgische zonnewagen BluePoint Atlas begon deze voormiddag als derde aan de openingsrit. Enkel de Nederlandse Solar Teams uit Delft en Groningen konden eerder starten vanaf het voetbalstadion van Agadir. Eerst moest het team veilig uit de stadskern wegrijden, wat geen evidente opdracht was door het hectische Marokkaanse verkeer. Het studententeam van de KU Leuven wist al snel de Nederlandse concurrentie uit Delft en later ook Groningen in te halen. Hierdoor lag het Belgische Solar Team na Agadir al op kop. Steile beklimming Daarna volgde nog de zware klim tot een hoogte van meer dan 1.800 meter in het Atlasgebergte. De Belgische zonnewagen bereikte vlot de top van de beklimming, waarna een lange afdaling met veel haarspeldbochten volgde. De studenten van de KU Leuven bleven tot aan de finish in koppositie rijden en eindigden met 17 minuten voorsprong op de eerste achtervolger, het Nederlandse Solar Team uit Twente. "Het was onmiddellijk een spannende dag want vandaag stond de eerste en meest steile klim op de planning”, vertelt de 22-jarige Ruben Van Acker, één van de piloten van de zonnewagen. “Het was een grote opluchting op het moment dat we boven zijn aangekomen. Dit geeft ons veel vertrouwen voor de komende dagen.”