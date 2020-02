Coronavirus: reisbureaus schrappen reisplannen

Een hotel in Adeje op het Spaanse eiland Tenerife is in quarantaine geplaatst nadat een Italiaanse man besmet blijkt met het coronavirus. 1.000 hotelgasten zitten zo vast, waaronder ook 110 Belgen. Dat bevestigt touroperator TUI. Het H10 Costa Adeje Palace Hotel werd in quarantaine geplaatst nadat een Italiaanse reiziger gisteren positief testte op het coronavirus. De man zou al een week in het hotel hebben gelogeerd vooraleer hij ziekteverschijnselen vertoonden. 1.000 vakantiegangers, waaronder 110 Belgen, kunnen het resort momenteel niet verlaten. OPROEP. Ben jij of ken jij een Limburger die zich momenteel bevindt in het Costa Adeje Palace Hotel op Tenerife? Laat het ons weten via nieuws@tvl.be. Vergeet zeker uw gsm-nummer niet te vermelden.