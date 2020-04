Creatief in de coronacrisis: Rick de Leeuw en Maartje Elants maken videoclip midden in lockdown

De Genkse rapper Don Luca lanceert vandaag de eerste single 'C Mij Da' uit het gelijknamig album dat op 30 april digitaal verschijnt. De videoclip voor deze nieuwe single werd volledig in lockdown gedraaid. Het album ‘C Mij Da’ is de eerste release die uitgebracht wordt via het collectief Goeie Jongens, in samenwerking met Cité. 'C Mij Da' (Genks voor 'het interesseert mij niet') telt 13 nummers die het verhaal vertellen van de Don in zijn gekende vloeiende Cité-stijl. Het album is het vervolg op een reeks singles die in 2018 werden uitgebracht. "Hoewel 2019 muzikale hoogtepunten had zoals Pukkelpop en een uitverkochte Muziekodroom, was het op persoonlijk vlak een minder jaar", vertelt Don. "Die ervaringen werden de brandstof voor de nieuwe teksten en op dat punt zocht ik een creatieve sparring partner die met mij in de studio wilde gaan". Die vond hij in co-producer Djalu. Het album bevat verder features van enkele Goeie Jongens zoals Knabio, Tiewai en Djalu. Lennart Janssen verzorgt enkele gitaarpartijen op de plaat. Album uit op 30 april 'C Mij Da' verschijnt op 30 april op alle streaming services via Cité en Goeie Jongens. Later dit jaar verschijnt het album ook op vinyl. "Goeie Jongens gaat meer doen dan enkel muziek maken en live spelen. Dit is onze eerste stap als hiphoplabel", vertelt Alberto 'Zio io' Mazzoni. "Verwacht je dus binnenkort aan nog meer releases via Goeie Jongens." Lockdown Video De opnames van de 'C Mij Da'-clip werden stilgelegd door de uitbraak van het coronavirus. Het oorspronkelijke doel was om zoveel mogelijk Genkenaren in beeld te brengen. De nieuwe videoclip werd volledig in lockdown gefilmd. Via een oproep op sociale media werden zoveel mogelijk fans aangespoord om deel te nemen vanuit hun woonkamer. Het resultaat vind je hieronder: