Crevits investeert in Limburgse scholen

Vandaag staken leerkrachten en directies massaal. “De werkdruk is té hoog,” klinkt het. En daarom leggen Limburgse leraren en schooldirecties het werk neer. Minstens 20 scholen in onze provincie sluiten zelfs de deuren. Volgens de 4 onderwijsvakbonden moet er dringend meer geïnvesteerd worden in het onderwijs. De draagkracht van de onderwijsteams wordt ruimschoots overschreden, klinkt het. “De werkdruk stijgt samen met de ziektecijfers, terwijl de pensioenbesparingen volop doorgaan. En ook na de uitrol van het M-decreet, blijft de nodige ondersteuning uit. De noodkreten vanuit het onderwijs stapelen zich op en het beleid luistert niet.” Het onderwijs is duidelijk: ze willen geen besparingsregelen meer en eisen dat de investeringen in de regeerakkoorden worden opgenomen. De Limburgse leerkrachten trekken daarom aan de alarmbel. Minstens 20 scholen in onze provincie sluiten vandaag de deuren. In het Atheneum in Sint-Truiden op de campus Speelhof is er een stakingspiket voor de gesloten schoolpoort. Dit zijn enkele voorbeelden van scholen die gesloten zijn: De Regent, Gingelom Europaschool, Genk Freinet op Stelten, Dilsen-Stokkem Lettertuin, Opglabbeek Boseind, Maasmechelen MPI De Luchtballon, Genk BS Maasland, Dilsen-Stokkem De Springplank, Heusden-Zolder De Zonnebloem, Wilderen Stippe Stap, Genk De Groeiboog, Mielen Daltonschool, Meeuwen De Brug, Heusden-Zolder De Toverfluit, Heusden-Zolder Jan Rossier, Lanaken Campus Vaneyck, Maaseik Vrije Basisschool Grote Spouwen, Bilzen Sint-Mauritiusschool, Bilzen VBS Jekerdal, Kanne Bekijk ook: