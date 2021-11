Criminelen verdienden tientallen miljoenen euro's met illegale sigarettenfabriek

De politie is deze ochtend op verschillende locaties in Nederland en België binnengevallen, waaronder in Pelt. De actie kadert binnen een onderzoek naar een Belgisch-Nederlandse drugsbende. In totaal zijn zes arrestaties verricht. Het gaat om een groot onderzoek naar een criminele organisatie die zich in de grensregio bezighield met de aanmaak van synthetische drugs. Rond 5 uur vielen de speurders binnen op adressen in het Nederlandse Bergeijk, Utrecht en Eindhoven. Ook in Pelt werden twee huiszoekingen verricht. In totaal zijn zes personen tussen de 20 en 34 jaar oud gearresteerd, waarvan twee in Pelt. De hoofdverdachte is een 32-jarige man uit Bergeijk. Ook worden verschillende panden grondig doorzocht. De politie zoekt naar geld en zaken die in verband kunnen worden gebracht met de productie of de handel van synthetische drugs. De politie in Nederland doet sinds mei 2020 onderzoek naar de organisatie. Het onderzoeksteam kreeg enkele versleutelde chatberichten in hun bezit, die wezen op de aanwezigheid van meerdere drugslabo's in Nederland, België en Duitsland. Bij de actie vandaag werden 250 Nederlandse agenten en 25 Belgische agenten ingezet.