door Ron Cornelissen

Er is een groot probleem met de organisatie van jeugdkoersen in Limburg. Het aantal organisaties verdwijnt als sneeuw voor de zon. In maart was er zo maar één koers die plaatsvond, in april slechts drie, waaronder vandaag in Zutendaal. We gingen daar polshoogte nemen wat de oorzaken en gevolgen zijn van de crisis in de organisatie van koersen in het jeugdwielrennen in onze provincie.