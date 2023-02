Crisis in Vlaamse regering: partijvoorzitters tillen stikstofdossier over krokusverlof

* Een Hasseltse huisarts en een spoedverpleger uit Hechtel-Eksel getuigen over hun werk in het veldhospitaal van B-FAST in Turkije. U krijgt de eerste beelden te zien van de werking van het mobiele ziekenhuis. * Ongezien. Het is crisis in de Vlaamse regering over het stikstofakkoord. De partijvoorzitters moeten bemiddelen en het dossier wordt over de krokusvakantie getild. In Limburg ontstaat een spontane steunactie van de jonge boeren voor Vlaams minister Jo Brouns. * In de rechtbank van Hasselt komt het tot een incident tussen de rechter en advocaat Luc Delbrouck over het inzien van filmpjes. Delbrouck verdedigt de Paalse masseur die meer dan 100 vrouwelijke slachtoffers maakte. * De burgemeester van Oudsbergen vraagt meer middelen voor het wolfwerend maken van weides. * En het ZOL in Genk ontwikkelt een test voor het opsporen van stoflong, ook wel bekend als de ziekte van de mijnwerkers.