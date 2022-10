Crisis of geen crisis, frituur in Zolder serveert frieten met bladgoud

Het Monstermeer. Dat is de titel van het nieuwe prentenboek van Leo Timmers. Het boek gaat over 4 eenden die zich voor het eerst op een groot meer wagen en is ook nu weer een visueel spektakel. Timmers groeide door de jaren heen uit tot één van de meest gelauwerde prentenboekenmakers van ons land. De boeken van de Houthalenaar zijn intussen ook in 32 talen vertaald. Hij ontving ons vanmiddag in zijn atelier in Jette.