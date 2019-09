Crisisvergadering over wolvin Naya en haar jongen: kans dat ze leven is bijna nul

- Het Agentschap Natuur en Bos houdt morgen crisisvergadering over het lot van wolvin Naya en haar welpen. Er is tot op vandaag geen enkele foto gemaakt van de wolven en dat is erg verontrustend. Wolvenkenners vrezen dat de roedel al een tijd geleden om het leven kwam- Het verkeer tussen Noord-Limburg en Hasselt moet binnenkort door een tunnel van vijf kilometer onder Kelchterhoef door. Dat is het opmerkelijkste van vier voorstellen die nieuw leven moeten blazen in het dossier van de Noord-Zuidverbinding dat al meer dan veertig jaar in het slop zit- In Hasselt draaide het verkeer vandaag helemaal in de soep door een wegverzakking aan de werken aan kruispunt van de Grote Ring met de Universiteitslaan- Aan de Universiteit Hasselt zijn 787 buitenlandse studenten in geschreven, uitwisselingsstudenten niet meegerekend. Dat is een stijging van 62 procent in vergelijking met vijf jaar geleden- En een slechtziende Bilzenaar zoekt een partner voor een fietstocht van hier tot in Spanje