Crowdfunding voor operatie 4-jarige Illo die niet zelfstandig kan stappen

door Bart Husson

In Ham leeft heel de gemeente mee met de 4-jarige Illo. Door een hersenverlamming kan hij niet zelfstandig stappen, hij volgt verschillende therapieën om zijn situatie te verbeteren. Er staat ook een operatie in de Verenigde Staten op het programma. De bedoeling is dat Illo in de toekomst zelfstandig kan stappen, maar de behandelingen kosten heel wat geld. Daarom richtten vrienden Samen Sterk Met Illo op om geld in te zamen zodat de jongen zijn droom kan waarmaken.