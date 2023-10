Cultuurhuis De Nieuwe Zaal opent feestelijk de deuren in Hasselt

En eindigen doen we in Hasselt, want daar staan deze week de mooiste pompoenen van onze provincie. Geen schrikgezichten of simpele driehoekige uitsneden bij kunstenaar Ludo Vermeulen maar grappige bijna levensechte gezichten. Vermeulen is dan ook forensisch tandarts en maakte de gezichten van de Neanderthalers voor het Gallo Romeins Museum in Tongeren. De kunstenaar benadrukt met zijn pompoenen het tijdelijke van het leven en het belang van de lach.