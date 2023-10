Cultuursubsidies voor De Serre en Club 9

Europees Parlementslid Hilde Vautmans heeft in het Europees Parlement de art expo “Past/Present/Future” van Truiens kunstenaar Tom Herck geopend. In deze expo toon Herck een samengestelde selectie uit zijn oeuvre en biedt hij bezoekers een reis door zijn kunstenaarschap. “Het is een eer om deze selectie van werken te kunnen tentoonstellen in zo’n bruisende omgeving als het Europees Parlement. Met deze werken verdiep ik mij in de complexiteit van het menselijk bestaan, waarbij ik thema’s behandel als ijdelheid, geschiedenis, religie, de opkomst en ondergang van rijken, evolutie en de terugkerende aard van de geschiedenis. Deze thematische diepgang nodigt kijkers uit om na te denken over de menselijke ervaring. Ik ben Hilde dankbaar dat ze mij dit platform aanreikt om mijn visie over Europa te delen”, besluit Tom Herck. “Kunst zet ons aan tot denken en werpt een creatieve blik op hedendaagse gebeurtenissen. Daarom wil ik kunstenaars graag een platform geven in Europa. De afgelopen jaren heeft Tom Herck internationaal echt zijn stempel gedrukt. Ik heb hem uitgenodigd in het Europees Parlement, het kloppend hart van Europa, om een selectie van zijn oeuvre tentoon te stellen. Zijn werk verkent vaak sociaal-politieke thema’s. Dat zien we ook in de werken die hij hier deze week tentoonstelt. Tom zet mensen aan tot denken met zijn excentrieke, uitdagende en typerende werken. We staan op een keerpunt in Europa. Je voelt dat Europa verandert. Die evolutie en onderlinge oorzaken komen tot uiting in de expo Past/Present/Future. Het Europees Parlement leek mij dus de ideale locatie voor Tom om zijn werken te tonen”, aldus Hilde Vautmans De art expo Past/Present/Future van Tom Herck loopt nog tot en met donderdag 12 oktober.