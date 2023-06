Curator Marcel Vanthilt werkt rond thema tijd tijdens kunstenfestival MoMeNT in Tongeren

Dit weekend gaat de vierde editie van het fotofestival Lens op de Mens van start in Pelt. Op een route van 3,5 km doorheen het dorp zijn er beelden van meer dan 300 amateur-en professionele fotografen. Dit jaar staat alles in het teken van humor. Dit jaar zet het festival nog meer in op workshops, lezingen en actuele thema's, zo is er een tentoonstelling over artificiële intelligentie. Op deze manier wil het festival de discussie aangaan over de nieuwe technologie. Ook de wereldberoemde Magnum-fotograaf Martin Parr zal in september speciaal voor Lens op de Mens naar Pelt afzakken.