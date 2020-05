Curve blijft verder dalen, druk op ziekenhuizen neemt af

We beginnen het nieuws met een bijzonder heldenverhaal want de werkgroep Helden van Thuis probeert ouders van kinderen met een zware beperking door de coronacrisis te helpen. Eén van die ouders is Heleen Beyen uit Pelt. Zij combineert haar job en het huishouden met de zorg voor haar zoontje Corneel. De jongen van zes heeft gespecialiseerde medische zorg nodig en verblijft normaal gezien in een leefgroep van dienstencentrum Sint Oda in Overpelt. Maar daar kan hij sinds de coronacrisis niet meer naartoe. En dat begint te wegen. De werkgroep Helden van Thuis van de vzw Stijn probeert ouders zoals Heleen door deze moeilijke periode te helpen met verschillende acties. Zo werd er vandaag in alle centra van de vzw geapplaudisseerd. Deze keer niet VOOR, maar DOOR het zorgpersoneel. Uit respect voor alle gezinnen met zorgkinderen.