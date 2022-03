Het Spectrumcollege, met campussen in Beringen en Lummen, is opnieuw het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Het is al de derde keer op twee weken tijd dat de school door hackers geviseerd wordt. Volgens de schooldirectie gaat het om een DDOS-aanval, waardoor het computernetwerk slecht of helemaal niet meer bereikbaar is voor medewerkers of klanten. Ook heel wat Limburgse bedrijven zouden door de aanval van gisteren getroffen zijn. Wie er achter de cyberaanval zit is nog niet duidelijk. Het Spectrumcollege heeft sinds oktober een klacht tegen onbekenden lopen bij de politie. Later volgt meer in het TVL-Nieuws.