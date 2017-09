Daarom is bibliotheek Bilzen beste van Vlaanderen en Brussel

De stedelijke bib van Bilzen is uitgeroepen tot ‘Beste Bibliotheek van Vlaanderen en Brussel’. Collegabibliothecarissen nomineerden de Bilzerse bib als Limburgse kandidaat voor de shortlist. In de finale met 5 andere bibliotheken kwam Bilzen als primus uit de bus.Glunderende gezichten in Oostende bij de Bilzerse delegatie onder leiding van de bibliothecaris, de schepen van bibliotheek en de burgemeester. Bibliothecaris Jannie Nijssen: "Dat de bibliotheek van Bilzen werd aangeduid als meest geschikte kandidaat om Limburg te vertegenwoordigen was al een bekroning op zich. Dat we ons nu ook de beste van Vlaanderen en Brussel mogen noemen is de allerzoetste kers op de taart. Dit is de beste motivatie om onze goede werking te bestendigen in de toekomst.” (tekst gaat verder onder de video)Mystery guests brachten anonieme bezoeken aan de zes finalisten om hen te beoordelen op service en klantgerichtheid, diensten en producten en gebouw en inrichting. Extra aandacht was er voor de werking en lokale verankering van de betrokken bibliotheken. Schepen van bibliotheek Veerle Schoenmaekers: “In dat opzicht hebben we zeker en vast punten gescoord met de vijf typisch Bilzerse themahoeken verspreid over de bib. Voorts viel ook onze samenwerking met sociale, culturele en educatieve partners in de smaak bij de jury. Denk daarbij aan initiatieven als de multidisciplinaire 'Nacht van de bib' of het 'Anne Frank'-project voor scholen. De eindbeoordeling vermeldt ook dat bibliotheek De Kimpel mee is op digitaal vlak, o.m. dankzij het Taalmuseum en de zeer ruime muziekcollectie van Muziekweb.” In de eindronde nam de Bilzerse bibliotheek het op tegen telkens één kandidaat uit de andere Vlaamse provincies plus een bib die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest representeert. Tegenstanders waren Oostende, Deurne, Sint-Niklaas, Affligem en Koekelberg. Bilzen haalde het uiteindelijk met 25% van de stemmen. Jannie Nijssen: “De winnaar werd niet enkel bepaald door de vakjury maar ook door het publiek. De lokale campagne die we opgezet hebben om mensen voor ons te laten stemmen heeft haar effect duidelijk niet gemist. Onze bibliotheek nam samen met tientallen enthousiaste stadsgenoten en lokale verenigingen een speciale clip op, die de kijker meevoert doorheen het gebouw. Het filmpje werd door onze fans massaal gedeeld via de sociale media. Dus deze prijs hebben we absoluut mee te danken aan alle bezoekers en Bilzenaren. En daar zijn we hen enorm dankbaar voor.” Bekijk ook: