Het Limburgse Veldeman Group kondigt de overname van tentverhuurder Tentmoment uit Maldegem aan. Een geografische versterking voor het bedrijf uit Bree dat tenten ontwikkelt, produceert, verhuurt en verkoopt. Veldeman Group heeft de wind in de zeilen. Eerder dit jaar meldden ze het nieuws over de samenwerking met investeerdersgroep IK Partners en in juli lanceerden ze nog een nieuwe Barn op Rock Werchter. Vandaag kondigt het Limburgse tentenbedrijf de overname aan van de Oost-Vlaamse verhuurder Tentmoment. Geografische versterking Veldeman is wereldwijd actief, van festivals verspreid doorheen Europa tot projecten voor de mijnindustrie in Zuid-Amerika. Toch concentreren de verhuurprojecten op de Belgische markt zich steeds meer in Oost- en West-Vlaanderen. Dit mede door de stijging in de verhuur van tijdelijke opslagtenten en de toename van een aantal grote evenementen. Daarom was het bedrijf uit Bree op zoek naar een uitvalsbasis in die regio. “De vertegenwoordiging van Tentmoment in Oost- en West-Vlaanderen, met proximiteit richting industriezones in Noord-Frankrijk is een strategische keuze om de Veldeman Group te versterken en is een eerste stap in de geografische uitbreiding van de Veldeman Group,” vertelt Andy Moors, CEO van Veldeman Group. “Perfecte match met Tentmoment” Bestuurders van Tentmoment Peter de Vreeze en Kristien Van Landschoot, die als derde generatie actief zijn in het familiebedrijf, wilden de continuïteit van het bedrijf in de toekomst waarborgen aangezien er geen familiale opvolging is. “Het DNA van Tentmoment sluit ook perfect aan bij dat van Veldeman Group. Hoge kwaliteit en een doorgedreven service zijn eigenschappen die zowel Veldeman als Tentmoment hoog in het vaandel dragen. Ook het familiale karakter is voor onze beide bedrijven heel typerend,” licht Andy Moors verder toe. Toekomst verzekerd Tentmoment zal haar activiteiten als een zelfstandige entiteit blijven behartigen. De onderlinge samenwerking tussen de twee ondernemingen zal nog sterker worden en het brandimago van Tentmoment zal geleidelijk onderdeel worden van de Veldeman Group. De vorige eigenaars van Tentmoment blijven aan boord om het reilen en zeilen van het bedrijf mede te organiseren. “We kijken ernaar uit om de samenwerking met het Veldeman team te intensifiëren, de continuïteit voor Tentmoment, haar medewerkers en haar klanten te verzekeren en onze jarenlange kennis en ervaring met Veldeman te delen,” besluit Peter de Vreeze van Tentmoment.